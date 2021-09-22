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Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

Страховщики назвали категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября, сообщает РБК.

Так, в первую очередь, это касается тех водителей, у которых истекает действие диагностической карты до 1 февраля 2021 года. Также пройти техосмотр должны те автовладельцы, чьи транспортные средства достигли четырехлетнего возраста (владелец, согласно закону, должен оформить первую диагностическую карту).

Кроме того, обязательно должны пройти техосмотр грузовые, коммерческие и пассажирские автомобили, которые оформлены на юридическое лицо или же используется для коммерческих целей — например, в такси.

За отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до 2 тысяч, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.