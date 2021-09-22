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Почти 1500 пьяных водителей задержали в Псковской области

1493 пьяных водителей задержали в Псковской области с начала года. Об этом сообщил замначальника регионального ГИБДД УМВД России на пресс-конференции 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

266 водителей были задержаны на повторное вождение в нетрезвом виде. Им грозит уголовная ответственность.

Замначальника региональной Госавтоинспекции призывал псковичей сообщать о пьяных водителях в органы. «Звонить можно в любую службу, все они завязаны на дежурной части территориальных отделов. Незамедлительно поступает звонок в дежурную часть, они имеют возможность по радиостанции связаться с дежурным нарядом и в режиме онлайн комментировать и корректировать движение того или иного неадекватного водителя», - сказал Юрий Шестаков.

Также он добавил, что можно проследовать за нарушителем, соблюдая ПДД и сообщая сотруднику инспекции, в каком направлении следует нетрезвый водитель.