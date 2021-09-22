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Лишить водительских прав наркозависимого порховича просит прокуратура

Жителя города Порхова, который страдает наркотической зависимостью, могут лишить права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

Мужчина со 2 августа состоит на диспансерном учете в Порховской межрайонной больнице у врача-нарколога с диагнозом «Пагубное употребление каннабиноидов». При наличии такого диагноза он имеет водительское удостоверение.

В связи с отсутствием права на управление транспортным средством, а также наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокурор Порховского района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.