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Уголовная ответственность грозит пятерым псковичам за нетрезвое вождение

Уголовная ответственность грозит пятерым жителям Псковской области за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 26 сентября на улице Максима Горького в Пскове полиция задержала 42-летнего водителя на автомобиле «Хендай Акцент». Мужчина оказался пьян.

24 сентября в областном центре на улице Инженерной автоинспекторы остановили автомашину «БМВ», за рулем которой находился пьяный 44-летний гражданин.

В Великих Луках на улице Декабристов на автомобиле ВАЗ ехал 50-летний местный житель. Он тоже сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в тот же день возле дома улице Куньинской задержали 63-летнего местного жителя за рулем автомобиля «Рено». На улице Металлистов полицейские проверили «Пежо» и выяснили, что автомашиной управляла 39-летняя великолучанка с признаками опьянения.

В ведомстве отметили, что за повторное нетрезвое вождение водителям грозит уголовная ответственность.