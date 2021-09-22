АвтоМир / За рулём

Красногородец отработает 180 часов за «пьяное» вождение

За повторное вождение в нетрезвом состоянии житель Красногородска получил наказание в виде обязательных работ и лишения водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что местный житель в августе прошлого года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в в состоянии алкогольного опьянения. За это он получил 10 суток ареста. Через год, в августе 2021 года, мужчина вновь сел за руль пьяным. Его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Приговор вступил в законную силу.