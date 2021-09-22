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В Петербурге автомобилист после перестрелки уехал на мамином внедорожнике

В Санкт-Петербурге автомобилисты устроили перестрелку. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), самый активный из них уехал на внедорожнике мамы.

Утром 27 сентября 44-летний петербуржец заявил, что угодил под обстрел у дома № 7 по улице Калинина. Он профессиональный водитель и в рабочее время управляет пассажирским автобусом. Воскресным утром мужчина ехал на «Пежо 308», противник был на черном «Фольксваген Туарег».

В разгар дорожного конфликта заявитель увидел нечто, похожее на ружье для пейнтбола. Оппонент выстрелил восемь раз и скрылся, владелец компактного «француза» остался оттирать желтую краску с левого стекла.

Через три часа подходящий под описание «Фольксгваген» остановили на Волхонском шоссе. Машина зарегистрирована на 48-летнюю петербурженку, за рулем сидел ее сын, 20-летний четверокурсник экономического вуза. В салоне нашлись маркер Tippmann, газовый баллон и шары для пейнтбола. Парень заявил, что не склонен к беспричинной агрессии, и указал на разбитое лобовое стекло, в которое выстрелил незнакомец там же, на улице Калинина.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что водитель «Пежо» владеет травматическим пистолетом и разрешением на его использование. Автомобилистов опросили и отпустили под обязательство о явке. В перспективе возможно возбуждение уголовного дела.