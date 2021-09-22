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Судом обернулась для стружанина поездка за алкоголем в нетрезвом виде

Жителя Стругокрасненского района осудили за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что вечером 22 июля мужчина сел за руль в пьяном виде. Он решил отправиться в магазин для приобретения спиртных напитков. При этом ранее автомобилист уже получал административное наказание за нетрезвое вождение.

В этот раз он приобрел алкоголь и выехал на лесную дорогу, там он съехал правым колесом в канаву. Ожидая попутного транспорта, который смог бы помочь ему вытащить автомобиль из канавы, мужчина выпил приобретенную бутылку водки объемом 0,5 литра.

После того, как алкоголь закончился, он решил самостоятельно выехать из канавы, сел на водительское сидение, запустил двигатель и стал поочередно включать заднюю и переднюю передачи, раскачивая автомашину.

Около полуночи его остановил инспектором ДПС. После проведения освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом подсудимым воздухе составила 1.780 мг/л.

Мужчина полностью признал свою вину в зале суда и раскаялся в содеянном. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением водительских прав на 2 года.