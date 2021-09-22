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Трех нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

Уголовная ответственность грозит трем псковским водителям за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Великих Луках у дома по улице Комсомольца Зверева сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Пассат». Оказалось, что 34-летний водитель был в состоянии опьянения.

В Невельском районе по дороге Великие Луки – Невель на автомашине «Лада Приора» ехал 29-летний нетрезвый мужчина.

В городе Себеже на улице Первомайской стражи порядка остановили ВАЗ-21070. За рулем находился местный житель 1987 года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. Водителям грозит уголовная ответственность.