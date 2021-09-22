За неделю в ДТП на псковских дорогах пострадали 17 человек

Псковские сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1813 административных правонарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной ГИБДД УМВД России.
В период с 27 сентября по 3 октября выявили 51 нетрезвого водителя, за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения задержали 7 автомобилистов.
За неделю зарегистрировано 12 дорожных аварий, в результате которых два человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.
Псковских автомобилистов просят соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом виде.