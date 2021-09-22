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Петербуржцы стали чаще искать себе автомобили в Пскове и Новгороде

Из-за дефицита предложения в Санкт-Петербурге местные жители, желающие приобрести автомобиль, вынуждены отправляться за ним в другие города. Как пишет журнал «Эксперт — Северо-Запад» со ссылкой на ГК «Прагматика», за последние два месяца количество таких случаев увеличилось в 3 раза по сравнению с весенним периодом, когда предложение в дилерских центрах Северной столицы еще соответствовало спросу.

Автолюбители при необходимости готовы приобретать новые машины в пределах 500 км от Петербурга. В августе-сентябре самыми популярными направлениями поиска автомобилей стали Псков и Великий Новгород.

Кроме того, из-за дефицита некоторых моделей и комплектаций, а также опасения дальнейшего роста цен, стало расти количество «петербургских» сделок в городах Северо-Запада и Центральной России, которые находятся на более удаленном расстоянии.

Самое большое количество сделок по покупке автомобилей, которые совершают петербуржцы в других регионах страны, приходится на автомашины стоимостью чуть больше 1 млн рублей.

По предварительным прогнозам, ситуация с дефицитом на авторынке продолжит стимулировать жителей города на Неве к поиску автомобилей в соседних и более отдаленных регионах. Количество таких покупателей продолжит расти как минимум до конца текущего года. В этой ситуации в более выгодном положении окажутся те дилеры, которые управляют автосалонами в нескольких городах и имеют логистические мощности по доставке автомобилей.