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Омбудсмен напомнила о важности безопасной перевозки детей на примере псковской семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова призвала водителей заботиться о безопасности юных пассажиров и перевозить их в детских креслах. Пост она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Наталии Соколовой

Детский омбудсмен рассказала, что в конце августа на федеральной трассе в Лужском районе Ленинградской области в ДТП попала псковская семья - поздно вечером они возвращались домой из Санкт-Петербурга от родственников. В темноте водитель не справился с управлением и съехали в кювет. В момент аварии в машине находились 8 человек, в том числе 5 детей.

«Сложно представить, как они смогли уместиться в обычной "Шкода-Октавиа". К счастью, обошлось без жертв. Но в ходе инцидента пострадали два мальчика - одному из них 10 лет, а второму - всего 3 месяца. Они получили телесные повреждения», - написала Наталия Соколова.

Как выяснилось, дети перевозились в авто без использования детских удерживающих кресел и ремней безопасности, а младший ребенок ехал на коленях у мамы.

«Налицо - грубое пренебрежение правилами перевозки детей и безответственность со стороны взрослых, которые должны были в первую очередь подумать о безопасности юных пассажиров. Тем более, отправляясь в путешествие по оживленной федеральной трассе из одного региона в другой. В очередной раз призываю всех не забывать о самом главном - о жизни и здоровье детей, которые едут с вами в автомобиле. Сделайте их поездку максимально безопасной и удобной. Не рискуйте - обязательно используйте детские удерживающие устройства», - призвала водителей уполномоченный по правам ребенка в регионе.