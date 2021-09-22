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Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к зиме

Перед зимним периодом автомобилистам нужно заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику автомобиля и потренироваться вождению в экстремальных условиях. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на российских автоэкспертов.

«Я бы рекомендовал автомобилистам поменять масло и фильтр, даже если не подошел межсервисный интервал. Особенно если авто проехал более 100 тысяч километров. Это всегда благотворно сказывается на работе двигателя», — сказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Также он призвал владельцев автомобилей на дизельном топливе быть внимательнее. По его словам, если водитель ездит не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, которые будут уже скоро, что у него в баке будет летнее топливо, которое может загустеть.

Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил залить незамерзайку. «Бачки находятся не в моторном отсеке, а в колесной нише, возле бампера, там холодно всегда. Если замерзнет, то только в теплый гараж загонять и стоять там полдня, чтобы оттаяла. Ужасно ездить, когда стекло грязное. Ты вынужден возить с собой бутылочку, поливать себе на стекло. В этой бутылке должна быть незамерзайка, в виде этилового спирта, или этилметанола», — пояснил он.

Также Вячеслав Субботин призвал не менять резину слишком рано. «Шины дорогие и изнашиваются даже на холодном асфальте. Если грядут снегопады, то тогда надо приготовиться», — добавил он. Автоэксперт рекомендовал потренироваться перед тем, как выезжать на зимнюю дорогу. «Можно делать, как все фины. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются», — подчеркнул специалист.

Эксперты посоветовали провести диагностику автомобиля. В частности, проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.