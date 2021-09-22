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Псковские сотрудники ГИБДД задержали водителей за повторное нетрезвое вождение

Уголовная ответственность грозит псковским водителям за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове на улице 28-ой Стрелковой Дивизии полицейские остановили для проверки ВАЗ-2108. Выяснилось, что 41-летний водитель был пьяный.

В Острове на улице Карла Либкнехта задержали 21-летнего молодого человека на «четырнадцатой». Водитель также имел признаки алкогольного опьянения.

В Великих Луках у дома на улице Холмской сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2109. Мужчина 1987 года рождения также был нетрезвый.

В Новосокольническом районе по дороге Отрадное – Новосокольники – Бор на «семерке» ехал 37-летний житель Великолукского района. Оказалось, что он находился в нетрезвом виде.

За подобное нарушения задержали водителей из Пыталово и Псковского района. По всем данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.