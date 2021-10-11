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В России предлагают пожизненно лишать водительских прав за пьяное вождение

Алкоголь за рулем может обернуться пожизненным изъятием прав, запретом управлять самолетом, поездом, лодкой и владеть оружием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов. Кроме того, за нетрезвую езду гражданин будет лишаться не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть оружием. Законодательство в этой сфере ужесточили лишь три месяца назад, однако смертность в результате пьяных ДТП снижается медленнее, чем необходимо.

Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения» (то есть, наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме, какого — пока не ясно). Сегодня, напомним, максимально допустимая норма — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав, а статья 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.

В дептрансе Москвы поддержали поручение правительства. «Инициатива о создании единого механизма лишения прав продолжает строгую политику выбора сотрудников метрополитена,— заявили там.— Уже сегодня при подборе наших сотрудников, особенно машинистов поездов, проводится психологический отбор. В рамках прохождения медкомиссии машинистов проверяют на пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам. Управление любым транспортным средством в нетрезвом виде для наших работников недопустимо и в нерабочее время».