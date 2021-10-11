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Автоэксперты рассказали, с какими проблемами автомобиль не пройдет новый техосмотр

Россияне, владеющие автомобилями, срок действия диагностических карт которых истек в феврале 2021 года, обязаны приехать на техосмотр и пройти его по новым правилам. Руководители российских пунктов ТО выделили 10 распространенных проблем, при которых машина точно не пройдет проверку. Об этом сообщает Autonews.

В список вошли:

Трещины на лобовом стекле. Таковыми считаются все повреждения стекла длиной от 10 сантиметров, Трещины на фарах. В этом случае придется менять либо фары, либо их стекло. При этом трещины на «противотуманках» не запрещены, заметили эксперты, Неисправности в тормозной системе, Неоткалиброванный свет фар. «Речь идет о случаях, когда фары светят недостаточно ярко либо светят в разные стороны. Их калибровка в автосервисах стоит в среднем одну тысячу рублей», пояснили руководители российских пунктов ТО, Неработающие ремни безопасности или отсутствующие части салона: все предусмотренные конструкцией части салона должны быть на месте, а ремни должны застегиваться и отстегиваться как положено, Наличие навигатора и крепления для телефона на лобовом стекле. Никаких радар-детекторов, планшетов, креплений и прочего, что может ухудшать обзор водителю, на время проверки быть не должно, Неработающий нейтрализатор выхлопных газов. По словам экспертов, чаще всего за неисправный катализатор «бракуют» автомобили в возрасте 5-7 лет, «Лысая» резина и резина не того размера. Сюда же относятся случаи, когда со срока изготовления установленных на машину шин прошло больше 10 лет, Неработающие омыватели фар и проблемы с дворниками, Затертый или погнутый госномер.

Напомним, новые правила техосмотра вступили в силу с 1 марта текущего года. Диагностические карты с этого дня оформляются в электронном виде (получить карту на бумаге можно только по запросу), а заезд и выезд автомобиля на пункт ТО сопровождается фотофиксацией.

Между тем в середине сентября в Госдуму был внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей физлиц, использующихся в личных целях. Если он будет принят (это может случиться уже в этом году), проходить техосмотр в обязательном порядке придется лишь владельцам грузовиков, автобусов, такси и служебных машин, а также всех легковых автомобилей и мотоциклов старше четырех лет.