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Острович получил 200 часов обязательных работ за нетрезвое вождение

За повторное нетрезвое вождение житель Островского района получил 200 часов обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 42-летний мужчина, который ранее был повергнут административному наказанию за вождение в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль «под градусом». Его остановили сотрудники ГИБДД.

По результатам освидетельствования в выдыхаемом воздухе установлено наличие этилового спирта в количестве 1, 252 мг/л.

Суд назначил островичу 200 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.