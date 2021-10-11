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В Псковской области три нетрезвых водителя попали в поле зрения ГИБДД с начала недели

Нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в трех районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 11 октября дорожные инспекторы задержали 34-летнего водителя «Шевроле», ехавшего по дороге Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Оказалось, что он был «под градусом».

На следующий день, 12 октября, аналогичный случай произошел в Великих Луках. Нетрезвого великолучанина 58 лет на «Сузуки» остановили у дома по проспекту Гагарина.

Кроме того, 13 октября в городе Пыталово на улице Белорусской сотрудники ГИБДД обратили внимание на гражданина, ехавшего на мопеде. Местный житель 33 лет тоже оказался нетрезвым.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.