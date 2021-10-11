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Почти 50 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

46 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области за минувшую неделю, из них девять сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Так, за период с 11 по 19 октября автоинспекторы выявили и пресекли 1 885 административных правонарушений.

Кроме того, за данный период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 16 ДТП, в которых два человека погибли, 17 — пострадали.

Псковских водителей призывают не превышать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.