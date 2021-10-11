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АвтоМир / За рулём

Четверо нетрезвых водителей попались псковским полицейским

18.10.2021 12:11|ПсковКомментариев: 0

Четверых нетрезвых водителей повторно задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, одного нетрезвого водителя дорожные инспекторы остановили в Стругах Красных 16 октября около 14.00. Местный житель передвигался на скутере.

Кроме того, вечером 16 октября на улице Советской в Пскове сотрудники ГИБДД проверили автомобиль ГАЗ-3110. Им управлял пьяный горожанин 1986 года рождения.

Той же ночью рядом с деревней Купуй Великолукского района полицейские остановили автомашину «Фольксваген», за рулем которой находился нетрезвый 22-летний великолучанин.

Накануне, 15 октября, около 22.00 35-летний житель Пустошкинского района ехал по улице Революции в районном центре на своем автомобиле ВАЗ-2110. Как оказалось, он был «под градусом».

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.

Теги: #ГИБДД #нетрезвые водители #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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