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Острович отработает 200 часов за повторное нетрезвое вождение

Острович получил 200 часов исправительных работ за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что ранее мужчина уже подвергался наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде. Тем не менее, ночью 7 августа 2020 года он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники местного отдела ГИБДД и отстранили от управления транспортом. После проведения освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта составила 1.855 мг/л в выдыхаемом водителем воздухе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов и лишения водительских прав на 1 год 8 месяцев.