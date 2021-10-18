АвтоМир / За рулём

Стиль вождения псковских водителей обсудят участники пресс-конференции ПЛН

«Меняется ли в лучшую сторону манера вождения псковских водителей?» - тема пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 20 октября.

Какова ситуация с аварийностью в Пскове? Меняется ли поведение псковских водителей на дорогах? Изменилось ли поведение псковских водителей после массового введения камер фотовидеофиксации? Где в городе еще не хватает камер фотовидеофиксации? Нужно ли одностороннее движение на улице Звездной?

На эти и другие вопросы ответит начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

Начало в 11.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.