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Движение транспорта восстановили на улице Максима Горького в Пскове

Движение транспорта восстановили на улице Максима Горького в Пскове вечером 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сегодня утром на улице Максима Горького прорвало трубу водоснабжения, движение транспорта было ограничено. «Горводоканал завершил основные противоаварийные работы на проезжей части улицы Максима Горького в месте утреннего прорыва трубы на водоводе. Ограничения движения транспорта сняты», - говорится в сообщении.

С 20 октября городские автобусы будут курсировать по улице Максима Горького в штатном режиме.

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«Администрация города Пскова приносит горожанам извинения за доставленные неудобства», - добавили в пресс-службе.