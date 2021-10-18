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В России прогнозируют дальнейший рост цен на зимнее дизельное топливо

В 2021 году возникли новые условия и факторы, из-за которых зимний дизель может стать дорогим. К проблемам с зимним дизелем уже привлекает внимание Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка).

Его глава Евгений Аркуша написал письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором подчеркивается, что основной причиной роста оптовых цен на зимнее ДТ является несоответствие объемов его производства рыночному спросу, пишет «Интерфакс».

В этом осеннем сезоне, даже несмотря на то, что все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вовремя и полностью перешли на производство морозостойкого продукта, спрос на бирже на зимнее ДТ серьезен, пишет РТС: «По состоянию на 15 октября биржевые индикаторы на зимнее ДТ на 22% превышают аналогичные значения середины октября прошлого года, то есть этап перехода на морозостойкие сорта ДТ начинается с роста оптовой цены, значительно превышающей уровень годовой инфляции, на который выросли розничные цены».

Союз отмечает влияние сокращения объемов суррогата, продаваемого ранее под видом зимнего ДТ, а также подчеркивает, что налоговые службы пересмотрели свои требования по уплате дополнительного акциза при производстве зимнего ДТ посредством компаундирования летнего ДТ и авиационного керосина. Все это в целом привело к снижению выпуска зимнего топлива.

«Указанные обстоятельства вызывают тревогу и могут послужить причинами возникновения сезонного дефицита зимнего ДТ и дальнейшего роста его оптовой цены, что еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием у независимых розничных операторов. В этой связи просим вас, уважаемый Александр Валентинович, дать соответствующее поручение о проведении неотложного анализа баланса спроса и предложения по зимним сортам ДТ, а также об организации регулярного мониторинга объемов их производства и потребления с учетом отдельных отраслей промышленности и разработке мер, в случае необходимости, по увеличению объемов производства и предложения указанных видов нефтепродуктов на биржевых торгах и в мелкооптовом сегменте топливного рынка», - говорится в письме РТС.

В Минэнерго подчеркнули, что с приходом холодов НПЗ повышают производство и поставки зимних видов топлива на внутренний рынок, обеспечивая тем самым бесшовный переход на зимние сорта дизельного топлива.

По мнению Минэнерго, таким образом нефтеперерабатывающая отрасль «демонстрирует плоды своевременного осуществления планов по модернизации своих производств, направленные на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива». Нефтяники выполняют задачу по обеспечению внутреннего рынка топливом заранее, не дожидаясь возникновения ситуации отложенного спроса в момент наступления стабильных холодов на большей части РФ, заявляют в ведомстве.

«Ценовая ситуация сдерживается наращиванием объемов производства и торгов на бирже зимними сортами дизельного топлива, а также завершающимся периодом ремонтов ряда НПЗ, ранее отложенных с летнего периода для сохранения стабильных поставок на рынок в период повышенного летнего спроса. Стоит понимать, что к моменту реальных поставок купленных в настоящее время на бирже объемов зимнего дизельного топлива эти объемы будут производиться на всех НПЗ, вышедших после плановых ремонтов», - сказал представитель ведомства.