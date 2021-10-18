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Трех псковичей накажут за повторное нетрезвое вождение

Трех водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за повторное нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Пскове на улице Конной автоинспекторы задержали 32-летнего водителя автомобиля «Мицубиси». Мужчина оказался пьяным.

В Пушкиногорском районе на дороге Новгородка – Пушкинские Горы сотрудники ГИБДД остановили автомашину ВАЗ-2113, за рулем которой находился нетрезвый 20-летний молодой человек.

А в деревне Илово Себежского района стражи порядка остановили «семерку». За рулем находился 54-летний местный житель. У него тоже имелись признаки алкогольного опьянения.

Все водители ранее привлекались к административному наказанию за аналогичное нарушение. Им грозит уголовная ответственность.