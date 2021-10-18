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«Это не женщины»: Владимир Папорт назвал главную угрозу на дорогах Пскова

В Пскове чаще других в ДТП попадают не женщины, а те, кто имеет водительский стаж от 5 до 15 лет. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сказал начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

«Первые пять лет после получения прав водитель очень аккуратно управляет транспортным средством - он боится дороги. По истечении пятилетнего стажа он более спокойно, свободно чувствует себя за рулем, появляется самоуверенность, а управление транспортом, будучи самоуверенным, создает дополнительную угрозу», - пояснил Владимир Папорт.

Он также добавил, что водители со стажем от 15 лет уже «спиной чувствуют возможное развитие ситуации». А водители-женщины за рулем ведут себя аккуратнее, чем мужчины.

«Это не женщины. Женщины за рулем ведут себя более аккуратно. Это связано, прежде всего, с тем, что почти всегда в машине находятся дети, то есть перемещения женщины на автомобиле по городу связаны не только с работой, но и с перевозкой детей», - заметил Владимир Папорт.

Он также добавил, что на данный момент в Пскове водителей-мужчин больше, чем женщин. При этом, по его словам, женщины «настигают» сильный пол по этому показателю.