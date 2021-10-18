«Это не женщины»: Владимир Папорт назвал главную угрозу на дорогах Пскова

В Пскове чаще других в ДТП попадают не женщины, а те, кто имеет водительский стаж от 5 до 15 лет. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сказал начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.
Он также добавил, что водители со стажем от 15 лет уже «спиной чувствуют возможное развитие ситуации». А водители-женщины за рулем ведут себя аккуратнее, чем мужчины.
«Это не женщины. Женщины за рулем ведут себя более аккуратно. Это связано, прежде всего, с тем, что почти всегда в машине находятся дети, то есть перемещения женщины на автомобиле по городу связаны не только с работой, но и с перевозкой детей», - заметил Владимир Папорт.
Он также добавил, что на данный момент в Пскове водителей-мужчин больше, чем женщин. При этом, по его словам, женщины «настигают» сильный пол по этому показателю.