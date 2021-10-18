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АвтоМир / За рулём

Псковский гидрометцентр предупредил водителей о гололедице

20.10.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

На дорогах Псковской области уже существует опасность гололедицы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сейчас самые плохие месяцы. Все-таки когда снег уже лежит, все знают, чего ожидать, а сейчас температуры смешанные, поэтому надо быть предельно внимательными. Но в ближайшие дни мы прогнозирует сильный ветер, поэтому опасность гололедицы пока небольшая», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также заметила, что с 24 по 26 октября в Псковской области в ночное время суток возможны минусовые температуры воздуха, а дневные будут находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов. «Последняя пятидневка октября будет достаточно холодной, а затем опять ожидается небольшое изменение характера погоды, температуры воздуха повысятся, выпадут небольшие осадки, будет дуть южный и юго-западный ветер. Дневные температуры будут доходить до +8 градусов, а ночные составят от 0 до +4 градусов, это уже первые дни ноября», - пояснила синоптик.

По ее словам, после 25 октября в Псковской области есть вероятность выпадения первого снега. «Это не тот снег, который ляжет, а отдельные снежинки», - уточнила Тала Нещадимова.

Теги: #погода #гололед #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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