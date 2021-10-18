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Андрей Козлов: Для автовладельцев отмена техосмотра будет «бальзамом на душу»

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов поддерживает инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для частного автотранспорта – внесенный в Госдуму законопроект, одним из авторов которого является сенатор от Псковской области Андрей Турчак, Псковское областное Собрание депутатов обсудит в рамках предстоящей сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Для чего делается технической осмотр автомобиля? Чтобы снизить аварийность и травматизм на дорогах. Но, как показывают данные статистики, количество аварий с участием технически неисправных автомобилей минимально: легковые – 1,1%, мотоциклы – 0,7%. Все мы понимаем, что безопасность дорожного движения, прежде всего, связана с соблюдением правил и скоростного режима», - прокомментировал законодательную инициативу Андрей Козлов.

Парламентарий подчеркнул, что отмена техосмотра не отменяет обязанности автовладельца следить за техническим состоянием транспортного средства – эта норма предписана правилами дорожного движения.

Для автобусов и грузовиков массой свыше 3,5 тонн ежегодный технической осмотр предлагается оставить обязательным – этого требует, в том числе подписанная Россией международная конвенция. В случае с частным автотранспортом техосмотр будет необходим только для автомобилей и мотоциклов старше четырёх лет при их продаже, постановке на учет либо при изменении конструкции.

«Мне кажется это логичным, - высказал мнение Андрей Козлов. – Новые автомобили имеют гарантийный срок от завода-изготовителя. В случае подержанных машин, если водитель нерадивый и безответственный, то вряд ли пройденный техосмотр будет гарантией того, что через полгода у него колесо не отвалится или тормоза не откажут. Плюс техосмотр стоит денег. Так что, уверен, для автовладельцев отмена техосмотра будет "бальзамом на душу"».

Тем не менее, председатель парламентского комитета предположил, что в минусе от отмены обязательной проверки частного автотранспорта могут оказаться пункты техосмотра. «Их выручка, наверняка, снизится. Но, если посчитать количество предпринимателей и количество автовладельцев, то очевидно в чью сторону будет многократный перевес. Я уверен, что массовых закрытий станций технического осмотра не произойдет. Возможно, они оптимизируют свою работу или укрупнятся», - резюмировал Андрей Козлов.