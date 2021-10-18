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Пьяного водителя задержали порховские сотрудники ГИБДД

Пьяного водителя «Ауди» повторно задержали сотрудники ГИБДД в Порховском районе. Об этом сообщает районная газета «Порховский вестник».

Автомобиль «Ауди-80» остановили для проверки документов на автодороге Порхов - Успенье 21 октября. За рулем находился 36-летний местный житель. По внешним признакам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель прошел процедуру освидетельствования, результаты которой это подтвердили.

Также сотрудники ГИБДД установили, что ранее водителя привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.