Псковское МЧС призывает водителей не ждать зимы для замены покрышек

Смена комплекта покрышек важна, потому что при понижении температуры резина, не предназначенная для эксплуатации в подобных условиях, теряет свои рабочие качества, интенсивно изнашивается и подвергает риску здоровье водителя и пассажиров, а также целостность автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
В ведомстве напомнили, что переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже, а дожидаться сильных морозов, выпадения снега и полноценного наступления зимы - не стоит.
По мнению специалистов, опасность заключается в следующем:
«Также правильно устанавливайте шины. Балансировка и учет направленности протектора колеса серьезнейшим образом влияют на управляемость транспортным средством. Монтируйте или проверяйте состояние резины у профессионалов на СТО», - посоветовали в ведомстве и добавили, что своевременная замена покрышек существенно увеличит безопасность передвижения.