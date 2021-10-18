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Псковское МЧС призывает водителей не ждать зимы для замены покрышек

Смена комплекта покрышек важна, потому что при понижении температуры резина, не предназначенная для эксплуатации в подобных условиях, теряет свои рабочие качества, интенсивно изнашивается и подвергает риску здоровье водителя и пассажиров, а также целостность автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В ведомстве напомнили, что переход на зимние шины следует осуществлять уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять 5 градусов и ниже, а дожидаться сильных морозов, выпадения снега и полноценного наступления зимы - не стоит.

«Некоторые водители полагают, что в зимний период можно продолжать ездить на летней резине. Такой подход приводит к большому числу аварий, происходящих ежегодно в межсезонье, когда начинается активная "переобувка"», - отметили в МЧС.

По мнению специалистов, опасность заключается в следующем:

по своему составу летние шины существенно отличаются от зимних, и при наступлении холодного сезона летняя резина становится совершенно непригодной для эксплуатации;

под воздействием низких температур летняя покрышка теряет сцепление с дорожным покрытием, поэтому значительно снижается тормозная и рулевая маневренность;

по результатам независимых исследований, показатель эффективности летних шин зимой на 60% ниже, чем аналогичный показатель у правильно выбранных сезонных покрышек.

«Также правильно устанавливайте шины. Балансировка и учет направленности протектора колеса серьезнейшим образом влияют на управляемость транспортным средством. Монтируйте или проверяйте состояние резины у профессионалов на СТО», - посоветовали в ведомстве и добавили, что своевременная замена покрышек существенно увеличит безопасность передвижения.