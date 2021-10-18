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Порховская прокуратура выявила 60 торгующих водительскими правами сайтов

Прокуратура Порховского района выявила более 60 сайтов с информацией о продаже водительских удостоверений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

«Прокуратурой Порховского района в ходе мониторинга сети интернет в 2021 году выявлено более 60 веб-сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения водительских удостоверений на платной основе в обход установленного законом порядка», - говорится в сообщении.

В суд прокуратура направила 21 административное исковое заявление о признании информации, распространяемой на более 60 веб-сайтах, запрещенной на территории Российской Федерации. В настоящее время 13 исковых заявлений суд рассмотрел и удовлетворил, 39 сайтов заблокировал, 8 исковых заявлений находятся на стадии рассмотрения.