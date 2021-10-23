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Пьяного водителя «Газели» задержали в Великих Луках

Двух пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

25 октября в 14.00 на улице Дружбы автоинспекторы остановили для проверки автомашину «Газель». Оказалось, что 41-летний водитель управлял транспортным средством в алкогольном опьянении.

В этот же день в Пустошке на улице Советской остановили автомобиль «Фиат», за рулем которого находился 45-летний водитель. Оказалось, что водитель был в нетрезвом состоянии.

По данным фактам проводится проверка. За подобные нарушения мужчине грозит уголовная ответственность.