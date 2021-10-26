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Около 50 пешеходов попали под колеса автомобилей с начала года в Пскове

47 пешеходов пострадали в результате наездов автомобилей с начала 2021 года в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

За 9 месяцев на территории Пскова зарегистрировали 44 ДТП с участием пешеходов. В результате один человек погиб и 47 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД призывают псковских пешеходов носить на одежде светоотражающие элементы, так как с наступлением осенне-зимнего периода значительно сокращается световой день и водители могут не заметить идущего человека. Сейчас можно приобрести различные светоотражающие нашивки, наклейки, повязки, отметили в ведомстве. Некоторые производители сразу нашивают на куртки и рюкзаки такие элементы.

«Использование светоотражающих элементов снижает риск наезда на пешехода в темное время суток в 6-8 раз. Движение пешехода будет заметно в свете фар автомобиля при движении с ближним светом на расстоянии с 25-40 метров, а при движении с дальним светом – до 400 метров», - добавили автоинспекторы.

Также псковичей просят соблюдать ПДД и быть предельно внимательными.