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АвтоМир / За рулём

Псковичам предлагают кэшбэк на заправках с топливной картой СНГБ

01.11.2021 12:00|ПсковКомментариев: 0

Отличные новости. В мобильном приложении сети АЗС ПАО «Сургутнефтегаз» вы скоро сможете оформить виртуальную карту СНГБ.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

С помощью данной карты при оплате топлива и других товаров на АЗС вы будете получать повышенные бонусные баллы. А еще ей можно будет расплачиваться в любых магазинах, и за это также будут начисляться бонусы программы лояльности сети АЗС «На все 100%».

Скачивайте мобильное приложение сети АЗС ПАО «Сургутнефтегаз» в App Store или Google Play, регистрируйтесь и заправляйтесь с выгодой. Следите за новостями, чтобы сразу после появления карты в мобильном приложении оформить ее и получать еще больше бонусов.

Источник: СНГБ

Теги: #дороги #заправки #кэшбек
Источник: Псковская Лента Новостей
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