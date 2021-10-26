Псковичам предлагают кэшбэк на заправках с топливной картой СНГБ

Отличные новости. В мобильном приложении сети АЗС ПАО «Сургутнефтегаз» вы скоро сможете оформить виртуальную карту СНГБ.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
С помощью данной карты при оплате топлива и других товаров на АЗС вы будете получать повышенные бонусные баллы. А еще ей можно будет расплачиваться в любых магазинах, и за это также будут начисляться бонусы программы лояльности сети АЗС «На все 100%».
Скачивайте мобильное приложение сети АЗС ПАО «Сургутнефтегаз» в App Store или Google Play, регистрируйтесь и заправляйтесь с выгодой. Следите за новостями, чтобы сразу после появления карты в мобильном приложении оформить ее и получать еще больше бонусов.
Источник: СНГБ