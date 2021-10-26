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Более 50 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области

Более 50 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции за неделю на дорогах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном УГИБДД УМВД России.

С 25 по 31 октября инспекторы пресекли 2 016 административных правонарушений, задержали 51 водителя в нетрезвом состоянии за рулем, при этом 9 из них повторно управляли транспортным средством в пьяном виде.

Кроме того, за данный период зарегистрировано 14 дорожно-транспортный происшествий, в которых погибли 4 человека и 11 получили травмы.