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Четыре пьяных водителя попались сотрудникам ГИБДД в Псковской области

Четырех водителей в нетрезвом состоянии задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

31 октября в Пскове у дома на переулку Машинистов автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Оказалось, что 58-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Великих Луках по улице Русакова на автомашине «Форд» ехал 47-летний местный житель. Выяснилось, что он сел за руль в нетрезвом состоянии. Еще двух нетрезвых водителей выявили 29 и 31 октября на территории Гдовского района.

По данным фактам проводится проверка. Все водители ранее привлекались к ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовное наказание.