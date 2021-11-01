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Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение

200 часов обязательных работ получил красногородец за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 2019 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортным средством сроком на 1,5 года. Однако мужчина повторно сел пьяным за руль.

Суд назначил наказание подсудимому в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.