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Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвую езду

Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что мужчина сел пьяным за руль автомашины ВАЗ-2107 в июле этого года. Он не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге пассажир автомобиля получил травмы средней степени тяжести.

Житель Пыталовского района полностью признал свою вину в зале суда. Кроме того, он пояснил, что при движении по дороге с грунтовым покрытием автомобиль стало заносить, из-за чего удалось справиться с управлением. Перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил пива. Также удалось установить, что он не имеет водительского удостоверения.

В итоге подсудимый получил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.