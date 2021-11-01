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В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра

Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В отзыве кабмина указано, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения. В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», - говорится в отзыве.