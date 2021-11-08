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Псковичам рассказали, в какое время лучше не приходить в МРЭО ГИБДД

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области подается во вторник и субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД, самым востребованным временем обращения является первая половина дня с 8.30 до 12.30.

В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - призвали в ведомстве.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг: