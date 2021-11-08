Псковичам рассказали, в какое время лучше не приходить в МРЭО ГИБДД

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области подается во вторник и субботу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД, самым востребованным временем обращения является первая половина дня с 8.30 до 12.30.
В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.
«Рекомендуем планировать время посещения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - призвали в ведомстве.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области по предоставлению государственных услуг:
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Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00