Пьяного водителя мопеда задержали псковские сотрудники ГИБДД

Пьяных водителей мопеда и ВАЗа задержали сотрудники ГИБДД в ходе рейдов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В Пушкинских Горах 8 ноября по улице Михайлова на мопеде ехал 41-летний местный житель. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В деревне Полоное Порховского района у дома на улице Аудрини 7 ноября стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. За рулем находился 25-летний мужчина, который тоже был в нетрезвом виде.
Оба ранее привлекались к ответственности за подобное правонарушение, теперь им грозит уголовная.