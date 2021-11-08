Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра единогласно приняла Госдума в первом чтении. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.
Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Инициатива, получившая поддержку правительства, распространяется только на физических лиц.
«В коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются. Там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Сейчас задача – максимально оперативно обеспечить принятие законопроекта, чтобы он заработал на практике. Это значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.