←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Остановку? Да пусть переносят
ещё АвтоМир / За рулём 08.11.2021 15:586 В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра 09.11.2021 15:352 Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра 09.11.2021 12:000 Пьяного водителя мопеда задержали псковские сотрудники ГИБДД 08.11.2021 17:500 Псковичам рассказали, в какое время лучше не приходить в МРЭО ГИБДД 08.11.2021 15:586 В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра 08.11.2021 12:350 Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

09.11.2021 15:35|ПсковКомментариев: 2

Законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра единогласно приняла Госдума в первом чтении. Об этом сообщает официальный Telegram-канал партии.

Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Инициатива, получившая поддержку правительства, распространяется только на физических лиц.

«В коммерческих и пассажирских перевозках, для такси и грузовых автомобилей правила техосмотра не меняются. Там совершенно другие условия эксплуатации, и регулярный техосмотр оправдан и необходим. Сейчас задача – максимально оперативно обеспечить принятие законопроекта, чтобы он заработал на практике. Это значительно упростит жизнь людей, избавив их от бюрократии и лишних расходов», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Теги: #Единая Россия #правительство #техосмотр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
09.11.2021, 15:352 Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра 09.11.2021, 15:160 Псковские приставы заставили виновника ДТП выплатить более 700 тысяч рублей 09.11.2021, 13:361 Ремонт улицы Труда в Пскове завершится к сентябрю 2023 года 09.11.2021, 12:000 Пьяного водителя мопеда задержали псковские сотрудники ГИБДД
09.11.2021, 11:190 С 13 ноября дачные автобусы из Пскова будут ездить по зимнему расписанию 09.11.2021, 10:260 Объявлен новый конкурс на реконструкцию автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье 09.11.2021, 08:370 Борис Елкин призвал псковских автомобилистов к внимательности на дорогах 08.11.2021, 20:553 Глава администрации Великих Лук проверил готовность коммунальщиков к гололеду
08.11.2021, 20:304 Елена Полонская порекомендовала своевременно проводить антигололедную работу 08.11.2021, 19:201 Борис Елкин оценил готовность псковских коммунальных служб к заморозкам 08.11.2021, 17:500 Псковичам рассказали, в какое время лучше не приходить в МРЭО ГИБДД 08.11.2021, 15:586 В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра
08.11.2021, 15:240 Псковских водителей призвали соблюдать ПДД при непогоде 08.11.2021, 12:495 Железнодорожный проезд в Пскове отремонтировали после обращения в прокуратуру 08.11.2021, 12:350 Пьяного водителя «Мерседеса» остановили полицейские в Великих Луках 08.11.2021, 12:320 Из-за болезни водителей отменили рейсы автобуса Дедовичи — Чернецово
08.11.2021, 12:241 Семь человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 08.11.2021, 11:170 По факту ДТП с тремя погибшими в Псковском районе ведется проверка 08.11.2021, 10:566 Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП на дороге Порхов - Успенье 08.11.2021, 10:500 Жителя Пыталовского района без водительских прав наказали за нетрезвую езду
08.11.2021, 10:190 Девушка пострадала при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе 08.11.2021, 09:342 Автомобиль травмировал женщину на переходе в Овсище. ФОТО 08.11.2021, 08:440 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 07.11.2021, 22:142 В Стругах Красных автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
07.11.2021, 21:261 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 21:076 Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику 07.11.2021, 18:492 Пропавшие в октябре двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе 07.11.2021, 13:360 Смертельное ДТП произошло на дороге Порхов - Успенье
06.11.2021, 21:260 Пешехода сбили в Пскове на пересечении улиц Ижорского батальона и Чудской 06.11.2021, 14:407 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове планируют завершить в ночь на 7 ноября 06.11.2021, 00:1911 Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе 05.11.2021, 23:385 Три человека погибли в ДТП под Псковом
05.11.2021, 20:400 Мужчину госпитализировали после падения с мопеда в Плюсском районе 05.11.2021, 15:101 Владимир Папорт о знающих ПДД детях и проекционных пешеходных переходах в Пскове 05.11.2021, 13:020 Жителя Куньинского района будут судить за повторное пьяное вождение 04.11.2021, 22:142 «Газель» сбила подростка в деревне Родина Псковского района
04.11.2021, 20:006 Местные жители третий год просят отремонтировать улицу Дновскую в Пскове 04.11.2021, 17:464 «Мерседес» не уступил дорогу и попал в ДТП на улице Балтийской под Псковом. ФОТО 04.11.2021, 16:130 ДТП на улице Труда в Пскове мешает проезду автобусов 04.11.2021, 12:380 Трех человек госпитализировали с места ДТП в Великих Луках
04.11.2021, 11:2826 Кондуктор в Пскове отделалась замечанием за нарушение масочного режима 03.11.2021, 22:450 Дорогу к новому мосту через реку Кебь ввели в эксплуатацию в Псковском районе 03.11.2021, 22:170 Ремонтные работы стартовали на улице Александра Невского в Пскове 03.11.2021, 18:277 Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей
03.11.2021, 16:431 Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста 03.11.2021, 15:519 Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове 03.11.2021, 14:330 Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем
03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:002 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове 03.11.2021, 09:376 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове
03.11.2021, 09:224 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 02.11.2021, 21:272 ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни 02.11.2021, 19:560 Скутерист врезался в автомобиль в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 17:230 Определен подрядчик для ремонта почти 40 км дороги в Себежском районе
02.11.2021, 12:570 Четыре пьяных водителя попались сотрудникам ГИБДД в Псковской области 02.11.2021, 10:370 Пьяный водитель на автомобиле вылетел в кювет в Печорском районе 02.11.2021, 10:004 Бензовоз и внедорожник столкнулись в центре Пскова. ФОТО 02.11.2021, 09:000 Неизвестного мужчину сбили в ночном ДТП в Великолукском районе
01.11.2021, 21:380 Как сэкономить при замене водительских прав, напомнили псковичам 01.11.2021, 20:441 Власти собираются уделить особое внимание обустройству пешеходных зон в Пскове 01.11.2021, 19:334 Новые фонари зажгли на участке Рижского проспекта в Пскове 01.11.2021, 17:550 Дорогу Воронино — Гриханиха ввели в эксплуатацию после ремонта в Палкинском районе
01.11.2021, 17:353 Шесть новых светофоров появятся в Пскове до конца декабря 01.11.2021, 17:204 Новая газовая заправка позволит «Псковпассажиравтотрансу» экономить деньги 01.11.2021, 17:100 Водитель скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Псковском районе 01.11.2021, 16:060 Два человека пострадали в тройном ДТП на автодороге Псков — Гдов
01.11.2021, 15:131 Подрядчик ремонтирует дорогу на улице Снятной в Пскове с опережением графика 01.11.2021, 14:390 Грузовик и ВАЗ столкнулись в Псковском районе, пострадал человек 01.11.2021, 12:150 Более 50 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области 01.11.2021, 12:000 Псковичам предлагают кэшбэк на заправках с топливной картой СНГБ
01.11.2021, 10:510 Мужчина пострадал при съезде автомобиля в кювет в Локнянском районе 01.11.2021, 10:140 В Локнянском районе водитель «Фольксвагена» превысил скорость и вылетел в кювет 01.11.2021, 10:010 Мужчине потребовалась медпомощь после ДТП в Великих Луках 01.11.2021, 09:102 В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.