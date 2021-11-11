АвтоМир / За рулём

Страховщики назвали имена людей, у которых чаще всего угоняют автомобили

Эксперты страховой компании «Согласие» перечислили имена автовладельцев, которые в этом году больше всего пострадали от кражи машин. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2021 году чаще всего авто похищали у водителей по имени Артем и Ксения — частота угонов составила 0,4% и 0,8% соответственно, отметили в страховой компании.

На втором и третьем месте в «мужском» рейкинге — Никита (0,3%) и Денис (0,2%), в «женском» — Вера (0,3%) и Валентина (0,2%), подсчитали страховщики.

Среди тех, у кого транспортные средства не угоняли, — автомобилисты с именами Евгений, Николай, Михаил, а также Татьяна, Светлана и Юлия.

«При этом чаще крадут авто, припаркованные у домов. Иногда похитители присваивают те, которые раньше брали в аренду», — добавили специалисты.