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В Госдуме прорабатывают ужесточение наказания за подделку водительских прав

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем он сообщает о восьми интернет-сайтах, на которых ведется незаконная продажа водительских прав.

Владельцы ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней, пишет газета «Известия».

«Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 327 УК РФ», - говорится в тексте запроса депутата.

Как пояснил Анатолий Выборный, поводом написать в Генпрокуратуру стали обращения к нему граждан, которые в интернете обнаружили сайты, где предлагается за 25 тыс. рублей купить водительские права.

«Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну ничего страшного, даже если и обнаружится подделка — оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки», — рассказал парламентарий.

По его словам, законодательство сегодня слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто ею пользуется.