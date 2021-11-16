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Названы способы определить реальный пробег при покупке подержанного автомобиля

Названы способы узнать реальный пробег у подержанного автомобиля, даже если предыдущий владелец скрутил показания одометра, пишет портал «Автовзгляд».

По мнению автора статьи, «беспроигрышный» способ установить истинный пробег — обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер сможет подключиться к блокам, хранящим информацию о реальном количестве пройденных машиной километрах.

«Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то, разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеге они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется обратить внимание на состояние автомобиля. Отмечается, что при длительной эксплуатации машины износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, сильно замятым боковинам кресел, затертым стеклоподъемникам, износу ремней безопасности в местах крепления, состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами, передает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что у транспортного средства с большим пробегом часто бывают проблемы с провисанием дверей. Сомнения у автолюбителя должны также вызвать лобовое стекло с заметными потертостями и многочисленными царапинами, помутневшие фары и матовая решетка радиатора.