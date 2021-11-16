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В Великих Луках почтили память жертв ДТП

Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП, прошла в Великих Луках сегодня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Дети из начальных классов школ и представители организаций - участников мероприятия обратились к великолучанам с призывом: «Помните! О тех, кто уже не придет никогда! Помните!». Школьники держали в руках буквы, которые образовывали текст: «День памяти жертв ДТП 21 ноября».

В завершении дети выпустили в небо воздушные шары черного и белого цветов, символизировавшие жизнь и смерть. Мероприятие прошло на улице Печорской.

В акции памяти также приняли участие сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с городским управлением образования, представителями школьных коллективов, Центром технического творчества при поддержке одной из частных охранных организаций, великолукской городской и районной общественных организаций «Всероссийское общество автомобилистов».