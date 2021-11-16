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Пьяного скутериста задержали сотрудники ГИБДД в Псковской области

Пьяного водителя на скутере задержали в деревне Бор Новосокольнического района 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Около 22.45 сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов мужчину 1974 года рождения, который управлял скутером «Ирбис».

Оказалось, что водитель транспортного средства был пьян. Затем выяснилось, что местный житель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В полиции напомнили, что за повторное нетрезвое вождение грозит уголовная ответственность.