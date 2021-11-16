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Литр пива обернулся для великолучанина лишением свободы

Судимого 38-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В апреле 2021 года мужчину лишили водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 11 сентября обвиняемый, выпив 1 литр пива, решил съездить в город по делам. Автомобиль под его управлением остановил инспектор ДПС.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.