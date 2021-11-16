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Новую программу для обучения в автошколах на категорию «В» разработали в России

Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили новую программу обучения в автошколах на категорию «В». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта.

В основу программы лег модульный принцип обучения, теоретические занятия разделили на тематические блоки: «Правила дорожного движения», «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Культура вождения и этика водителей» и «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления».

По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена. При несдаче гражданину выделят дополнительные часы, потом последует пересдача. За дополнительное обучение надо будет доплатить.

«Стоит понимать, что обучение в автошколах — за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия. Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу», — рассказал методист рабочей группы по созданию новой программы, эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ РФ Андрей Степанов.

Председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов сообщил, что его специалисты также предлагают ввести при обучении специальные тесты на «умение читать дорогу».

«Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае», — пояснил Ачкасов .

Он также обратил внимание, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет. «Транспортные средства постоянно меняются, появляются всевозможные технические новшества, а следовательно необходимо менять и подход в обучении водителей. Только представьте: программы в автошколах не подвергались изменениям с 1960-х годов. А это совершенно неправильно. Кроме того, сейчас автошколы не учитывают психологическую подготовку будущего водителя», — заявил эксперт.

Проект новой образовательной программы для автошкол направят в Минпросвещения России 1 декабря.