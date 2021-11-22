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Минздрав предложил новые правила для выявления наркозависимых водителей

Минздрав подготовил проект новой процедуры получения водительских медсправок. В нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». Об этом сообщает «Комменрсантъ».

Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональную неустойчивость» и другие клинические признаки наркомании.

Новые правила медицинского освидетельствования (получения водительских медсправок - ред.) Минздрав подготовил еще в 2019 году. Планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. После критики президента РФ Владимира Путина (в ряде регионов перемены могли спровоцировать рост цен на справки до 5 тысяч рублей) проект отправили на доработку, с тех пор на обсуждение было представлено несколько его редакций, из которых упоминание о CDT-исследовании исчезло, а срок вступления в силу несколько раз переносился (последняя дата — 1 марта 2022 года).

Очередная версия, рассказали в пресс-службе Минздрава, предусматривает «уточнение» процедуры в части «лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав».

Помимо уже анонсированного исключения CDT-тестов меняется процедура исследования мочи на содержание в ней наркотиков по решению нарколога.

Действующий порядок состоит из двух этапов:

предварительного химико-токсикологического исследования (экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и т. д.), лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресс-теста.

Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Решение примет нарколог на основании клинической картины. При этом должно быть выявлено одновременно три признака употребления наркотиков, среди которых «неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс), сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки «внутривенного введения веществ», включая следы от инъекций.

ГИБДД и Минздрав уже несколько лет добиваются пересмотра системы контроля за водителями-наркоманами. Общий уровень пьянства за рулем в России снижается, а вот количество выявляемых в течение года автомобилистов в наркотическом опьянении держится стабильно на уровне 21–22 тысяч (за шесть месяцев 2021 года их было выявлено около 10 тысяч). 6% «пьяных» ДТП происходит по вине водителей в наркотическом опьянении.

Следы инъекций действительно могут являться настораживающим признаком, заметил директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин, но «инъекционных наркопотребителей» сегодня почти не осталось, «да и за водительскими правами они не ходят, это совершенно другая социальная страта».

«Опытный наркопотребитель хорошо знает, в течение какого времени следы каких наркотиков обнаруживаются в моче,— сказал эксперт.— Если он приходит через два-три дня после последнего употребления запрещенного вещества, вы получите негативный результат».

Из-за постоянного обновления «дизайнерских» наркотиков на нелегальном рынке лабораторные методы диагностики часто оказываются «дырявыми» и дают ложноотрицательные результаты, добавил он, одновременно 10–20% предварительных методов исследования дают ложноположительные результаты. Перечень «клинических признаков», предлагаемых в качестве основания для направления на химико-токсикологическое исследование, выглядит, считает Зобин, «чрезвычайно субъективистским»: «Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?»

На основании предлагаемого перечня фактически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование мочи, добавил нарколог Александр Ковтун.