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Более 200 фликеров раздали юнармейцы жителям Опочки

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Беркут» в Опочке присоединились к всероссийской акции «Засветись!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

«Ребята изготовили самоклеющиеся светоотражающие фликеры для индивидуального ношения в форме ладошки, вышли на улицы родного города и раздавали их горожанам. Всего более 200 фликеров», - говорится в сообщении.

Все фликеры перед акцией были обработаны антисептическим средством.

«Помните, виден — значит жив! Позаботьтесь о своей безопасности! Берегите себя и своих близких!» - призвали юнармейцы.